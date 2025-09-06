Tricarico, incendio sul tetto di una casa: salva un’anziana, la comunità si mobilita

TRICARICO – Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 settembre 2025, quando intorno alle 16:05 un incendio è scoppiato sul tetto di un’abitazione nel cuore del centro abitato. A causare le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un malfunzionamento di alcuni pannelli fotovoltaici installati sull’edificio.

Il fuoco si è rapidamente propagato al tetto e a una parte della casa, ma grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco – arrivati sia dalla sede centrale di Matera che dal distaccamento di Ferrandina, con il supporto di un’autoscala – l’incendio è stato domato prima che potesse causare danni ancora più gravi.

All’interno dell’abitazione viveva un’anziana signora, che fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo senza riportare ferite. Nonostante il grande spavento, è rimasta illesa, accolta e rassicurata dai soccorritori e dai vicini accorsi per offrirle conforto.

Purtroppo, l’abitazione è stata dichiarata inagibile dai tecnici comunali intervenuti sul posto. Il sindaco, presente insieme alle pattuglie dei Carabinieri, della Polizia Locale e ai tecnici dell’Ufficio Tecnico, ha disposto il trasferimento immediato della donna in un’altra sistemazione sicura, garantendole assistenza e vicinanza da parte della comunità.

Un episodio che, pur nella sua gravità, ha mostrato ancora una volta la prontezza e l’umanità delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e delle istituzioni locali, ma anche il calore di una cittadina che non lascia soli i più fragili nei momenti di bisogno.