Senise, Completato il ripristino della PanchinaGigante: di nuovo simbolo di bellezza e comunità

Gli interventi di ripristino della PanchinaGigante, danneggiata da atti di vandalismo all’inizio dell’estate, sono stati completati .

Un segno tangibile di quanto la cura del territorio e il rispetto per i luoghi simbolici possano rinascere grazie all’impegno collettivo. La Panchina Gigante, da sempre punto panoramico amato da cittadini e visitatori, torna così a essere uno spazio di bellezza, convivialità e memoria per tutta la comunità.

Un sentito grazie a chi ha lavorato con dedizione per riportarla al suo splendore originario: volontari e tutti coloro che hanno creduto nell’importanza di questo gesto.

Invitiamo tutti a riscoprire questo luogo speciale, simbolo di rinascita e di appartenenza, con ancora più consapevolezza e rispetto