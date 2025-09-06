Assessore Latronico: dati Gimbe, fotografia del passato

“Il comunicato diffuso dalla Fondazione Gimbe fotografa i dati Lea 2023, certificando per la Basilicata un calo complessivo di 19 punti rispetto al 2022.

Si tratta di un indicatore parziale, che riguarda l’anno 2023 e che non rappresenta in alcun modo un giudizio di condanna sul nostro sistema sanitario, ma piuttosto un segnale da cui partire per rafforzare e migliorare. Questo dato non venga usato in maniera strumentale, alimentando allarmismo: i cittadini lucani hanno diritto a valutazioni serie e contestualizzate.

La verità è che, pur registrando una criticità nella macroarea distrettuale (52 punti), la Basilicata resta in linea con la media nazionale nella prevenzione (68 punti) e nell’area ospedaliera (69 punti).

Proprio per colmare le difficoltà segnalate nella macroarea distrettuale, stiamo investendo con decisione sul potenziamento della medicina territoriale. In questa direzione vanno l’attivazione di Case e Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali finanziati dal Pnrr, con tutti i progetti pienamente in esecuzione; le nuove assunzioni di medici, infermieri e personale amministrativo per ridurre le carenze storiche e rafforzare gli organici; la digitalizzazione della governance sanitaria, con un sistema informativo avanzato e nuove tecnologie mediche già in uso e la costruzione del nuovo Piano Sanitario Regionale Integrato, che a dicembre definirà linee guida moderne, sostenibili e vicine alle persone.

Pertanto, i -19 punti certificati da Gimbe non vanno letti come un arretramento irreversibile, ma come una fotografia del passato a cui rispondiamo con riforme già avviate e investimenti concreti.

Un percorso che non sarebbe possibile senza l’impegno e la professionalità di medici, infermieri e operatori sanitari, ai quali va il mio più sincero ringraziamento per l’assistenza quotidiana garantita ai cittadini lucani e a quanti scelgono la Basilicata per curarsi”.