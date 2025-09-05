CRONACA
Stretta sui cellulari in aula, si rischia anche la sospensione
Sanzioni graduali fino alla sospensione.
Le scuole si attrezzano per gestire il divieto dei cellullari in classe che scatta per questo anno scolastico al via la prossima settimana.
“Le sanzioni devono rispettare il principio di gradualità, deve esserci corrispondenza tra la gravità della infrazione e la serietà della sanzione – spiega all’ANSA Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi – possono esserci vari tipi di sanzione, anche un rimprovero scritto, una sorta di censura, si può andare dalla nota alla sospensione. Ma non sono esclusi altri provvedimenti, a seconda di ciò che decide l’Istituto”.
ANSA