Rilanciare il Progetto per la Città: Basilicata Casa Comune Chiede un Confronto sul Futuro di Potenza

“All’avvio della ripresa delle attività istituzionali e politiche, riteniamo necessario avviare una riflessione condivisa su una rivisitazione del programma di legislatura. Già da tempo avevamo sollevato la necessità di un confronto per essere coinvolti in un percorso di discussione sul futuro della città. È proprio per questo che oggi rilanciamo la richiesta di un confronto serio, senza forzature ma con tono fermo e responsabile.

A noi interessa discutere di politica, del futuro della nostra comunità e della strada che vogliamo intraprendere insieme. Per questo proponiamo di rilanciare il rapporto tra università e città, di affrontare con decisione il tema del miglioramento del sistema dei trasporti, di ragionare sul sistema della raccolta rifiuti che sappiamo già essere oggetto di discussione e rimodulazione e – come già ricordato anche in un nostro recente intervento pubblico – di lavorare al rilancio del centro storico, che deve tornare ad essere il cuore aggregante della comunità potentina.

Il governo comunale deve essere conseguente e coerente con questa visione, dentro un progetto di Centrosinistra unito, che trova in Basilicata Casa Comune un punto di riferimento politico e programmatico. La nostra priorità, pur sentendoci a volte sottostimati – anche in considerazione del fatto che siamo presenti in Consiglio regionale con due consiglieri – non sono i rumors relativi alla ricomposizione della giunta comunale, ma il cammino comune dentro un percorso capace di rilanciare l’attività amministrativa. Crediamo che questo sia il momento di compiere scelte chiare e coraggiose, per dare stabilità, forza e credibilità al governo della città, nell’interesse non solo dei cittadini di Potenza ma dell’intera comunità regionale”.

Il Coordinatore Cittadino Città di Potenza di Basilicata Casa Comune Domenico Roberto Rizzi