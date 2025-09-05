Le biblioteche di Chiaromonte e Laino Borgo donano libri ai bambini del Centro Early Start

Un gesto di grande valore sociale e culturale continua a crescere sul nostro territorio. Dopo la generosa iniziativa della Biblioteca Comunale “Salvatore Mitidieri” di Laino Borgo, che nei giorni scorsi ha donato numerosi libri al Centro Early Start – Stella Maris Mediterraneo ETS – ASP Potenza, oggi anche la Biblioteca Comunale “Giovanni Percoco” di Chiaromonte ha raccolto e consegnato circa 50 libri per bambini.

L’équipe del Centro Early Start ringrazia di cuore tutti i donatori per la sensibilità dimostrata.

La lettura rappresenta un momento prezioso di scambio e apprendimento in famiglia, capace di stimolare linguaggio, curiosità e legami affettivi.

Nel lavoro quotidiano con i bambini, gli educatori promuovono con forza queste abitudini, consapevoli di quanto leggere insieme possa fare la differenza nello sviluppo e nel benessere dei più piccoli.

Un libro è un dono che apre mondi, e grazie a queste collaborazioni le famiglie del Centro Early Start avranno ancora più storie da vivere insieme.

Il presidente della Fondazione Stella Maris Mediterraneo Ets, Mario Marra, insieme al Consiglio di Amministrazione e a tutto il personale del Centro, esprime un sentito ringraziamento alle biblioteche di Chiaromonte e Laino Borgo per la generosità e l’attenzione verso i bambini e le loro famiglie.