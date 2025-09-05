In spiaggia gli abiti crochet della disegnatrice e stilista di moda Carmela Fortunato

La moda non va in vacanza, anzi si trasferisce sulla spiaggia di Policoro…

L’estate sta finendo, risuona la strofa di una famosa canzone, ma ancora non è tempo di riporre il bikini nell’armadio, ci ha pensato bene la Stilista Fortunato che ospite del Villaggio Aquarius di Policoro ha organizzato uno shooting fotografico, non per salutare l’estate ma per godere ancora della grande bellezza di questo villaggio naturalistico nato come Campo Scuola del mare e della vela, riconosciuto dal Coni, ubicato nel cuore della Magna Grecia, circondato dalla natura incontaminata e bagnato dalle cristalline acque del Mar Jonio.

Scatti fotografici hanno immortalato, tra meravigliose barche a vela, ombrelloni e sdraio splendide ragazze tra cui c’era anche la proprietaria che si è prestata a diventare modella per un giorno.

Gli abiti in puro cotone realizzati ad uncinetto hanno catturato la curiosità di tutti gli ospiti offrendo un pomeriggio glamour diverso dal solito, poi è seguito un cambio d’abiti tre outfit realizzati per una serata in riva al mare magari sorseggiando un cocktail con le amiche.

È incredibile dichiara la Stilista lucana come le meraviglie della nostra terra di Basilicata continuano a sorprendermi e a darmi le giuste ispirazioni fino ad emozionarmi, donandomi quelle ispirazioni che continuano a nutrirmi per nuovi progetti.

Ringrazio ancora una volta i proprietari del Villaggio Aquarius per la loro grande disponibilità nell’accogliermi con grande gentilezza e sincera amicizia.