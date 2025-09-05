CRONACA

Camion investe operai mentre lavorano, un morto e due feriti

Foto di redazione redazione05/09/2025
6.938 Meno di un minuto

Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un camion mentre stavano lavorando per la posa di cavi di fibra ottica.

L’incidente si é verificato a Sinopoli, nel Reggino, in un tratto di strada in discesa.

Secondo una prima ricostruzione, il camion di proprietà della ditta della quale gli operai erano dipendenti si sarebbe improvvisamente mosso, forse a causa di un guasto ai freni, travolgendo un piccolo mezzo da cantiere, che a sua volta ha investito i tre lavoratori.

ANSA

Foto di redazione redazione05/09/2025
6.938 Meno di un minuto
Foto di redazione

redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio