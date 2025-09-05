POLITICA

Basilicata Casa Comune aderisce alla manifestazione “Una piazza per Gaza”.

Foto di Redazione Redazione05/09/2025
Basilicata Casa Comune aderisce convintamente alla manifestazione “Una piazza per Gaza” prevista per sabato 6 settembre e promossa su iniziativa della CGIL. Il nostro gruppo consiliare in Regione è stato promotore di una mozione che esprimeva forte condanna contro i crimini che si stanno commettendo nella striscia di Gaza e chiedeva di sospendere ogni relazione economica, politica, e istituzionale con Israele. Riteniamo che oggi siamo di fronte a crimini tali che non possono avere giustificazione nemmeno nei compiuti atti terroristici di Hamas, che per i risvolti drammatici ai quali abbiamo assistito hanno assunto la veste tragica del pretesto. Pertanto una nostra rappresentanza sarà domani in piazza a gridare basta sangue su Gaza, basta bambini assassinati, basta violazioni delle più elementari norme del diritto internazionale

Il Capogruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio Comunale di Potenza Giampiero Iudicello

