A Lavello presentati i bandi per le imprese

“La partecipazione particolarmente numerosa all’incontro di Lavello, organizzato da Antonino Capuano, presidente della Farbas, Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata, testimonia l’interesse suscitato dai bandi promossi per imprese, categorie ed attività produttive, professionisti”.

A sostenerlo è l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che insieme al Direttore Generale del Dipartimento Giuseppina Lo Vecchio ieri a Lavello ha presentato gli Avvisi Pubblici approvati nelle ultime settimane per rafforzare il tessuto produttivo, sostenere l’innovazione e migliorare l’occupazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 291 milioni di euro.

“Gli incontri sul territorio che abbiamo programmato con gli Uffici del Dipartimento – aggiunge – si stanno rilevando prima di tutto un’occasione di approfondimento delle modalità di attuazione delle Misure ma anche e soprattutto di dialogo e confronto con i settori produttivi.

Con il sostegno e l’aiuto alle piccole e medie imprese – continua l’assessore – intendiamo favorire la “resistenza” dell’imprenditoria locale alle “intemperie” della crisi internazionale con ricadute sull’economia del nostro Paese e sull’occupazione e incoraggiare il rilancio.

Dopo la proroga concessa per alcuni Avvisi la cui attuazione ha coinciso con il mese di agosto, il Dipartimento – ha detto ancora Cupparo – sta lavorando per snellire le procedure burocratiche, facilitando l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese.

Anche per questo gli incontri sono utili a dare ogni informazione necessaria a ridurre i tempi. Particolare interesse abbiamo riscontrato nell’incontro di Lavello da parte dei lavoratori del comparto automotive per l’Avviso Pubblico, che prevede risorse pari a 6 Meuro di sostegno ai lavoratori cassaintegrati a rischio disoccupazione con una riserva delle risorse, di 4 Meuro destinata all’indotto, per sviluppare e potenziare il livello di competenze dei lavoratori e consentire una integrazione al reddito per 6/9mesi a seconda dei percorsi di formazione prescelti.

Sulle prospettive occupazionali ci preoccupano le previsioni di Excelsior-Unioncamere di 980 unità in meno da assumere entro novembre prossimo in Basilicata rispetto a quanto avvenuto a novembre 2024 e richiedono un impegno maggiore come stiamo facendo con i Tavoli già convocati in Dipartimento per la prossima settimana oltre che per Smart Paper per altre vertenze per scongiurare il rischio di perdere posti di lavoro”.