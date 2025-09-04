Violenza domestica: ammonimento del Questore di Potenza a un uomo della provincia

Nei giorni scorsi, il Questore di Potenza ha emesso un provvedimento di ammonimento per violenza domestica nei confronti di un uomo residente in provincia, ritenuto responsabile di reiterati episodi di aggressione e comportamenti violenti nei confronti dell’ex coniuge e dei suoi familiari.

Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe messo in atto continue violenze psicologiche e fisiche, anche in presenza dei figli minori. Le sue azioni hanno costretto l’ex moglie ad abbandonare l’abitazione coniugale e a rifugiarsi presso la casa dei genitori. Le minacce e gli atteggiamenti aggressivi sarebbero poi proseguiti anche nei confronti dei familiari della donna, anch’essi vittime di aggressioni.

I comportamenti contestati rientrano nella definizione di “violenza domestica” ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge n. 93/2013, modificato dalla Legge 168/2023. Per questo motivo, all’uomo è stato intimato di astenersi da ogni condotta molesta, persecutoria o intimidatoria – anche attraverso telefonate, social network o altre forme di comunicazione – e di rispettare la legge in ogni circostanza, evitando qualsiasi forma di pregiudizio nei confronti dell’ex moglie e dei suoi familiari.

Oltre all’ammonimento, l’uomo è stato invitato a seguire un percorso di trattamento terapeutico presso il Centro per uomini autori di violenza di genere (C.U.A.V.), istituito dalla Regione Basilicata e gestito dal Comune di Potenza in collaborazione con l’ASP. Il centro opera nell’ambito del “Protocollo Zeus”, sottoscritto da Questura, ASP e Comune di Potenza, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.