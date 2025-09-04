Us Open, Sinner batte Musetti e vola in semifinale

Jannik Sinner vince il ‘derby’ con Lorenzo Musetti e approda alle semifinali dell’Us Open.

L’altoatesino, numero 1 del ranking mondiale, ha superato il connazionale in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Ora sfiderà il canadese Felix Auger Aliassime per accedere alla finalissima.

Il match tra i due azzurri è durato due ore. Sinner è partito forte, chiudendo il primo set in 27 minuti senza lasciare scampo all’avversario.

Il secondo parziale è stato più equilibrato, Musetti ha anche avuto una palla break (non concretizzata grazie ad un ace di Sinner) ma alla fine ha dovuto cedere il passo al numero 1 del mondo che ha gli strappato il servizio al nono game.

Il terzo set è iniziato subito con un break a favore dell’altoatesino, che poi si è difeso molto bene (annullando varie palle per il controbreak) e ha chiuso senza ulteriori problemi.

“Ci conosciamo molto bene” con Lorenzo Musetti: “veniamo dallo stesso paese” e quando si gioca “accantoniamo l’amicizia”, poi “stretta di mano e passa tutto”. Lo ha detto a caldo Jannik Sinner, definendo la sua performance in campo “buona”.

A chi gli chiedeva cosa la partita contro Musetti volesse dire per il tennis italiano, Sinner ha risposto: “Siamo molto orgogliosi di essere italiani: gli italiani sono ovunque. E’ bello essere italiani”.

Jannik Sinner tornerà in campo nella notte italiana tra venerdì e sabato. E’ stato infatti definito l’orario delle semifinali dello Us Open: l’azzurro (testa di serie n.1) e Felix Auger-Aliassime (n. 25) saranno protagonisti della seconda sfida, prevista non prima dell’1 di notte.

Il programma sull’Arthur Ashe Stadium si aprirà invece alle 18 italiane con la finale di doppio femminile e non prima delle 21 ci sarà la semifinale della parte bassa del tabellone maschile tra Carlos Alcaraz (n. 2) e Novak Djokovic (n. 7).

