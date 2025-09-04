Sarconi in lutto: oggi i funerali del sindaco Giovanni Tempone

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 17 i funerali di Giovanni Tempone, sindaco di Sarconi, scomparso ieri all’età di 60 anni. Ricoverato presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza, Tempone si è spento dopo una malattia. In segno di rispetto e dolore, l’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino.

Il feretro sarà accolto in piazza Municipio, per poi essere trasferito nella chiesa di Sant’Antonio. Le esequie si svolgeranno in piazza Aldo Moro, alla presenza della cittadinanza e delle autorità.

L’Amministrazione comunale, il Consiglio e i dipendenti hanno espresso profondo cordoglio per la perdita di “un uomo di valori, dedizione e amore profondo per il suo paese”.

Architetto di professione, Giovanni Tempone era stato eletto sindaco nel 2021 e ha continuato a lavorare per la sua comunità fino a poche settimane fa.

“Era una persona capace di unire, di ascoltare e di guidare con umiltà e determinazione”, ha dichiarato il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, in una nota di cordoglio. “Sarconi perde il suo sindaco, ma soprattutto un amico generoso e un uomo che ha creduto fino in fondo nella forza della sua comunità”.

Numerosi messaggi di vicinanza e dolore sono giunti da istituzioni e rappresentanti politici di tutta la Basilicata.