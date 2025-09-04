Il Comune di Aliano esprime cordoglio per la scomparsa del sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone

Il sindaco Luigi De Lorenzo e l’amministrazione comunale di Aliano esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone. “La notizia della scomparsa di Tempone ci ha profondamente colpiti e ci stringiamo intorno alla sua famiglia e alla comunità di Sarconi in questo momento di dolore – dichiara il primo cittadino di Aliano, De Lorenzo – era un amministratore pubblico impegnato e rispettato, e la sua scomparsa lascia un vuoto importante principalmente nella comunità della Val d’Agri e dell’intera regione”. Il Comune di Aliano esprime le più sincere condoglianze alla famiglia e alla comunità di Sarconi, e si unisce al dolore che sta attraversando in questo momento difficile.