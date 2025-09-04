I Blue annunciano il nuovo album e pubblicano il primo singolo

I Blue, ovvero Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan annunciano il nuovissimo album di studio, Reflections, in arrivo il 9 gennaio 2026, anticipato dal primo singolo già fuori, One Last Time.

I nuovi brani saranno presentati da un lungo tour mondiale che, a partire da novembre 2025 e per più di un anno, porterà l’amata boy band inglese in Asia e in Europa, compresi i già annunciati appuntamenti italiani il 13 e 14 novembre 2026 all’Unipol Forum di Assago (MI).

Tra le più importanti pop band britanniche del XXI secolo, Blue vantano un catalogo ricco di iconiche mega hit, da All Rise e One Love, a brani in cima alle classifiche dei singoli come Too Close, If You Come Back e Sorry Seems To Be the Hardest Word (con Elton John), a cui si aggiungono 6 singoli nella Top10.

I loro primi 3 album hanno raggiunto la posizione n.1 in classifica e, insieme al loro Best Of, hanno ottenuto ben 12 certificazioni di platino solo nel Regno Unito.

Due volte vincitori del Brit Award (British Pop Act e British Breakthroug Act), hanno riscosso successo anche in tutta Europa, Australia, Giappone e Nuova Zelanda.

Ora, Blue stanno cavalcando una nuova ondata di successo nell’era digitale con One Love e All Rise, che hanno superato i 100 milioni di streaming su Spotify, con una crescita esplosiva su Instagram, TikTok e YouTube.

Con 3,75 milioni di ascoltatori mensili e miliardi di visualizzazioni, il loro legame con i fan, più forte e luminoso che mai, è destinato a crescere ancora con Reflections, come dimostra la perla pop One Last Time, un brano che cattura i mega ritornelli e la voce imponente dei loro più grandi successi, questa volta con l’esaltante impeto di un nuovo stile pop-rock incisivo.

La combinazione di testi tristi e musica edificante riflette una verità universale: è naturale soffrire per la fine di qualcosa di speciale, ma col tempo si riacquista l’apprezzamento per ciò che si aveva una volta.

Duncan racconta: “One Last Time è una canzone che ho scritto l’anno scorso, dopo la morte di un mio caro amico.

Mi ha colpito profondamente e ho scritto questa canzone subito dopo, ma non volevo che suonasse come un brano triste, così abbiamo pensato a un sound diverso per i Blue, con un’atmosfera più rock ma in grado di conservare tutti i tratti di una classica canzone dei Blue”. One Last Time è stata scritta da Duncan James e Paul Visser.

ANSA