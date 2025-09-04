Bruce Springsteen, il 17/10 esce Nebraska ’82: Expanded Edition

Questo autunno l’album acustico di Bruce Springsteen, Nebraska, verrà esplorato in profondità come non mai grazie all’uscita del cofanetto Nebraska ’82: Expanded Edition, che sarà pubblicato il 17 ottobre da Sony Music nelle versioni 4 LP + Blu-Ray e 4 CD + Blu-Ray.

Il box include diverse registrazioni inedite e precedentemente sconosciute, le leggendarie sessioni Electric Nebraska con la E Street Band e brani registrati da solista esclusi all’epoca della pubblicazione, oltre a una performance dal vivo Nebraska registrata di recente.

Materiali inediti che rappresentano uno sguardo completamente nuovo sul mondo sonoro di questo capolavoro lo-fi trasformatosi in un classico senza tempo di Springsteen.

Nebraska ’82: Expanded Edition è anticipato da una versione in trio mai pubblicata prima di Born in the U.S.A.

originariamente scritta nello stesso periodo di Nebraska, con Bruce Springsteen accompagnato da Max Weinberg e Garry Tallent e registrata alla fine di aprile 1982.

“Abbiamo eliminato le tastiere e suonato essenzialmente come un trio – ricorda Bruce Springsteen -. Era un po’ come punk rockabilly. Stavamo cercando di portare Nebraska nel mondo elettrico”.

Oltre a Electric Nebraska — che vede la partecipazione di Tallent, Weinberg, Danny Federici, Roy Bittan e Stevie Van Zandt — la raccolta Nebraska Outtakes riscopre rarità soliste di Springsteen, inclusi altri brani delle registrazioni casalinghe originali di Nebraska (Losin’ Kind, Child Bride, Downbound Train) e tracce tratte da una sessione solista in studio del 1982 unica nel suo genere (Gun In Every Home, On the Prowl).

“Credo che, suonando di nuovo queste canzoni per essere filmate, la loro importanza mi abbia colpito – racconta Bruce Springsteen -. Ho scritto molti altri dischi narrativi, ma c’è qualcosa in quel gruppo di canzoni di Nebraska che contiene una sorta di magia”.

Una settimana dopo l’uscita di Nebraska ’82: Expanded Edition, il 23 ottobre arriverà nei cinema italiani l’attesissimo Springsteen: Liberami dal Nulla, il film targato 20th Century Studios che segue la realizzazione di Nebraska di Bruce Springsteen del 1982.

Con Jeremy Allen White nel ruolo del Boss, il film è scritto per il grande schermo e diretto da Scott Cooper, ed è basato sul libro di Warren Zanes intitolato “Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska”.

ANSA