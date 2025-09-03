Sarconi in lutto: è morto il sindaco Giovanni Tempone

È scomparso questa mattina all’età di 60 anni il sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone. Il primo cittadino era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove è sopraggiunto il decesso.

Architetto di professione, Tempone era stato eletto sindaco del piccolo comune della Val d’Agri nel 2021. Fino a poche settimane fa aveva continuato a svolgere il suo ruolo istituzionale, impegnandosi con dedizione nella guida dell’amministrazione comunale.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. Tra i primi, quello del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che in una nota lo ricorda così: “Era una persona capace di unire, di ascoltare e di guidare con umiltà e determinazione. Sarconi perde il suo sindaco, ma soprattutto un amico generoso e un uomo che ha creduto fino in fondo nella forza della sua comunità”.

La comunità di Sarconi, profondamente colpita, si prepara ora a dare l’ultimo saluto a un amministratore stimato e a un uomo che ha fatto della partecipazione e del servizio pubblico la cifra del suo impegno civile.