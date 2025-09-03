Ladri al Museo di Isernia, rubati 200mila euro di merletti

Un furto è stato compiuto, probabilmente nella notte, al Museo Civico della Memoria e della Storia di Isernia.

Sul posto al momento si trova la Polizia.

Secondo quanto si apprende sarebbero stati rubati alcuni esemplari di antichi merletti lavorati a tombolo per un valore, stando a una prima stima, di circa 200mila euro.

Sono entrati dal portone principale del Museo i ladri che hanno portato via merletti a tombolo, pezzi risalenti anche all’Ottocento.

Il portone è stato forzato e a dare l’allarme è stata la custode, chiamando la Polizia. Il Museo è ubicato in un edificio storico di Piazza Celestino V, luogo abitato e frequentato a tutte le ore per la presenza di molte attività commerciali, soprattutto bar.

L’indagine per risalire ai responsabili è affidata alla Squadra Mobile che, con la Polizia Scientifica, ha compiuto i rilievi all’interno della struttura museale e all’esterno. Importanti saranno anche i fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

ANSA