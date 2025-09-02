“Rettore Nicoletti e Docenti dell’Università Vanvitelli Unita per Gaza: Accordo su Borse di Studio e Accoglienza Sanitaria”

CASERTA. Ieri mattina, 1 settembre, il rettore dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Gianfranco Nicoletti ha ricevuto i prof Petronia Carillo e Biagio Morrone, in rappresentanza degli ormai 215 docenti firmatari dell’Appello umanitario per Gaza.

L’incontro si è svolto in un clima sereno e collaborativo e Nicoletti ha mostrato grande sensibilità nei confronti dell’emergenza palestinese.

Durante il colloquio è stato condiviso e concordato un documento contenente tre proposte operative:

Borse di studio per studenti e studentesse palestinesi, da collegare al progetto nazionale IUPALS (“Italian Universities for Palestinian Students”), promosso dalla CRUI insieme al Ministero degli Esteri e al Consolato d’Italia a Gerusalemme. Accoglienza sanitaria, con la riserva di due posti letto pediatrici presso l’AOU “Vanvitelli” per bambini provenienti da Gaza, in collaborazione con associazioni medico-umanitarie. Verifica dei rapporti di ricerca con istituzioni e aziende israeliane, per evitare qualsiasi coinvolgimento in violazioni del diritto internazionale.

Carillo e Morrone hanno anche consegnato al rettore un elenco aggiornato di bambini palestinesi bisognosi di cure, corredato da informazioni mediche e personali, affinché l’Ateneo possa contribuire in modo concreto all’attivazione immediata di percorsi di assistenza.

Caserta, 2 settembre 2025

Petronia Carillo

Biagio Morrone