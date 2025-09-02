Miss Italia, Katia Buchicchio è Miss Basilicata 2025

Miss Basilicata 2025 è Katia Buchicchio, 18enne di Anzi, studentessa di Odontoiatria e protesi dentaria con la passione per il ricamo ereditata dalle nonne.

La sua fascia di Miss Miluna passa quindi a Vanessa Di Dio, 18enne di Policoro, studentessa di un istituto professionale ad indirizzo moda.

Si è invece aggiudicata la fascia speciale di Miss Matera Città dei Sassi Giada Fucci, 18enne di Scanzano Jonico, studentessa di un istituto professionale ad indirizzo moda.

Nominata Miss Social, in virtù del reel realizzato per il progetto Miss Italia racconta l’Italia, Aya Italiano, 25enne imprenditrice di Episcopia.

Oltre alle prefinaliste nazionali, è stata premiata anche come Miss Mascotte Francesca Caruso, 17enne di Calvello.

La finalissima regionale di Miss Italia si è tenuta domenica 31 agosto in Piazza Duomo a Melfi.

Nella città medievale costruita su uno dei crateri del Vulture che fu protagonista nel regno di Federico II, è stata acclamatissima madrina la spumeggiante ballerina showgirl, attrice e presentatrice Matilde Brandi che ha incoronato le vincitrici assieme al Sindaco Giuseppe Maglione.

L’organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Melfi.

La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti sono stati messi a disposizione durante il tour.

Ospiti la coinvolgente voce della cantante Elena Cappiello e l’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in “Quo vado” e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.

L’hair style delle aspiranti miss è stato curato dai saloni Acconciature di Paradiso Maria, CreArt Parrucchieri e Antonio Conte della Cooperativa Acconciatori Italiani per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.