Domani a Baragiano “Serenata sotto le stelle 2025”: un racconto d’amore in musica e versi

La suggestiva piazza Sant’Angelo di Baragiano si prepara ad accogliere domani, 3 settembre, un evento unico: “Serenata sotto le Stelle 2025”, un concerto che intreccia musica e poesia in una celebrazione dell’amore, in programma alle ore 20:30.

Protagonisti della serata saranno Almalatina & Meridies Strings Quartet, con le straordinarie voci di Sofia Pace e Valentino Bianconi, accompagnate dalla voce recitante di Nicole Millo.

L’evento, un viaggio musicale e poetico, porterà in scena le melodie e i versi più suggestivi delle tradizioni del Sud Italia, con serenate provenienti da Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna.

Un repertorio che spazia da brani tradizionali come Serenata Lucana e Ie te voglio bene assai a composizioni evocative come Vuelvo al Sur e Tango pour Claude, arricchito da poesie di grandi autori come Merini, Scotellaro, D’Annunzio, Prévert, Neruda e Hikmet.

La scaletta, un alternarsi di musica e letture, vedrà Nicole Millo dare voce a testi poetici che si fondono con gli arrangiamenti curati da Enzo Izzi di Almalatina, e l’eleganza del Meridies Strings Quartet.

Tra i momenti salienti, l’interpretazione di Cocciu d’amuri su versi di Merini, Reginella con Prévert e Ie te vurria vasà con Hikmet, in un dialogo continuo tra note e parole. Formazione musicale: Almalatina: Enzo Izzi (tastiere, organetto, arrangiamenti), Salvatore Cella (fisarmonica), Dino Rigillo (chitarra), Luciano Brancati (percussioni), Bruno Pace (contrabbasso).

Meridies Strings Quartet: Elisa Castelletto (violino I), Gaetano Cosma (violino II), Gabriele Spadino (viola), Giovanna D’Amato (violoncello). Voci: Sofia Pace e Valentino Bianconi. Voce recitante: Nicole Millo.

“ ‘Serenata sotto le Stelle 2025’ è un’esperienza che celebra l’amore in tutte le sue sfumature – spiega il sindaco, Giuseppe Galizia – unendo la potenza della musica popolare e classica alla profondità della poesia, in un contesto incantevole sotto il cielo stellato di Baragiano”.