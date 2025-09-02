“Basilicata Sacra”: a Roma la mostra dell’APT

Sarà inaugurata domani 3 settembre, presso il Palazzo della Cancelleria di Roma, “Basilicata Sacra: un altro cielo”, l’esposizione che illumina le radici spirituali e culturali della Basilicata attraverso simboli devozionali, opere d’arte e manufatti.

La mostra promossa da APT Basilicata in collaborazione con la Conferenza Episcopale di Basilicata ed il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione, invita i visitatori alla scoperta degli itinerari di fede della Basilicata, attraverso richiami a riti, gesti, e simboli della pietas popolare.

L’inaugurazione è prevista per domani 3 settembre alle ore 11. Il programma prevede l’introduzione di Margherita Sarli, Direttore Generale APT Basilicata, seguita dai saluti istituzionali del Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore, del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, di Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita e Presidente della Conferenza Episcopale Basilicata, e di Massimo Osanna, Direttore Generale Musei – Ministero della Cultura. A seguire gli interventi di Rebecca Nazzaro, Direttrice Ufficio Pastorale del Pellegrinaggio Vicariato di Roma – Opera Romana Pellegrinaggi, Barbara Jatta, Direttore Musei Vaticani, Stefano Ziantoni, Responsabile Rai Vaticano, Merisabell Calitri, storico dell’arte e curatrice della mostra, e di Don Antonio Laurita, Perito beni culturali ecclesiastici e consulente scientifico della Conferenza Episcopale di Basilicata.