Regione Basilicata tasse automobilistiche arretrate notifica tramite “Send”
A fine settembre 2025 la Regione invierà gli atti di notifica per il recupero dei tributi. Per abbattere le spese di notifica è possibile attivare la piattaforma tecnologica, realizzata da PagoPA e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A fine settembre 2025 la Regione Basilicata invierà a tutti i lucani gli atti di notifica per il recupero delle tasse automobilistiche arretrate.
Per abbattere le spese di notifica è oggi possibile attivare il servizio digitale Send.
La piattaforma tecnologica, realizzata da PagoPA S.p.A. e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestisce le comunicazioni a valore legale, dalla ricezione al pagamento dei relativi importi.
È possibile attivare Send tramite App IO o dalla pagina web https://cittadini.notifichedigitali.it/ accedendo con Spid o Carta di identità elettronica. Il servizio si attiva inoltre con la registrazione della Pec, della e-mail o del numero di cellulare sul sito Notifichedigitali.pagopa.it
Se la piattaforma Send non riesce a raggiungere il destinatario via PEC o non riceve la notifica di apertura del messaggio entro i termini previsti, sarà comunque inviata la notifica tramite raccomandata cartacea.
La consultazione online o sul domicilio digitale della notifica, consente un notevole risparmio delle spese di notifica.