Donna cade dalle scale e muore dopo un litigio con il fidanzato

La polizia indaga sulla morte di una donna peruviana di 30 anni caduta dalle scale di un palazzo di salita della Noce.

La donna avrebbe prima litigato con il fidanzato e forse lo avrebbe rincorso.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l’automedica, e le volanti. Le indagini sono passate ai colleghi della squadra mobile che stanno sentendo in questi minuti l’uomo.

La tragedia è avvenuta alle 2:30. I due avrebbero appunto litigato e lui avrebbe lasciato l’abitazione. La donna lo avrebbe inseguito e, inciampando, sarebbe caduta per due piani. L’uomo ha detto di non avere assistito alla scena, ma le sue dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti.

