CALCIO & SPORT

Vuelta: Philipsen vince l’ 8/a tappa, Viviani è secondo

Foto di redazione redazione31/08/2025
5.591 Meno di un minuto

Il Belga Jasper Philipsen ha vinto in volta l’ottava frazione della Vuelta, classica ‘tappa di trasferimento’, da Monzon Templario a Saragozza lungo 163,5 chilometri.

Al secondo posto Elia Viviani partito ai 200 metri ma beffato dal belga nell’ultimissimo tratto.

Al terzo posto Ethan Vernon, portacolori della Israel Premier Tech. Il norvegese Torstein Traeen ha conservato la maglia rossa di leader della classifica generale.

ANSA

Foto di redazione redazione31/08/2025
5.591 Meno di un minuto
Foto di redazione

redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio