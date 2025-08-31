Steve Hackett, al via il tour dell’ex chitarrista dei Genesis
Dopo l’acclamato tour 2024, il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna in Italia per altri sette concerti a partire dal 2 settembre, portando in scena lo spettacolo “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo”, che nel cinquantesimo anniversario dalla sua pubblicazione celebra il magnifico “The Lamb Lies Down On Broadway”, iconico album della band inglese di cui verranno riproposti durante il live molti tra i brani di maggior successo.
Hackett si esibirà il 2 settembre a Milano, Teatro Arcimboldi; il 3 settembre a Vicenza, Piazza dei Signori; il 5 settembre a Macerata, Sferisterio; il 6 settembre a Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica; il 7 settembre a Napoli, Palapartenope; il 9 settembre a Palermo, Teatro Verdura; il 10 settembre ad Agrigento, Palacongressi.
L’intramontabile chitarra di Steve Hackett ha tessuto il suono di tutti i classici degli anni ’70 dei Genesis, riportati dal vivo negli ultimi anni con grande successo dallo stesso artista con la sua straordinaria band.
Da sempre i fan hanno chiesto di poter ascoltare di nuovo dal vivo più tracce dall’album “The Lamb lies Down On Broadway”.
Quale modo migliore per celebrare mezzo secolo di questo straordinario album se non quello di includere una selezione di Lamb Highlights insieme ad alcuni dei migliori lavori solisti di Hackett e agli imperdibili Genesis Greats?
