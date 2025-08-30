Violento nubifragio su Potenza: strade allagate, alberi caduti e disagi al traffico

Un breve ma intenso nubifragio si è abbattuto su Potenza nelle prime ore del pomeriggio di ieri, 29 agosto, causando notevoli disagi in diverse zone della città. La pioggia torrenziale, accompagnata da forti raffiche di vento, ha provocato l’allagamento di numerose strade e la tracimazione dei tombini, paralizzando il traffico urbano.

I disagi maggiori si sono registrati nei soliti punti critici del capoluogo lucano. In via del Gallitello e all’imbocco della rotatoria che da via Vaccaro conduce al rione Murate e al nodo stradale, l’acqua ha invaso la carreggiata costringendo le autorità a chiudere temporaneamente le strade. Situazione simile a Macchia Romana, presso la rotatoria che collega il rione all’ospedale San Carlo.

Particolarmente preoccupante il vento, che ha causato la caduta di diversi alberi sulle carreggiate. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nei propri veicoli e hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, impegnati in numerose operazioni di rimozione e messa in sicurezza.

Infine, si segnalano diversi episodi di allagamenti anche all’interno di attività commerciali, con danni ancora in fase di valutazione. Fortunatamente, al momento, non si registrano feriti.