Passaggio delle Consegne Zona Lucania: un nuovo inizio per i Rotaract Club

Il 23 agosto 2025, presso la suggestiva location della Casata del Lago a Senise, si è svolto il Passaggio delle Consegne dei Rotaract Club della Zona Lucania: Senise Sinnia, Matera, Val d’Agri, Potenza e l’Interact Val d’Agri.

L’evento, carico di emozione e significato, ha riunito autorità rotariane, rotaractiane, civili, soci e amici in un’atmosfera di festa e condivisione.

Alla cerimonia hanno presenziato figure di spicco del panorama rotariano, tra cui l’RRD Giuseppe Defini con membri del suo Direttivo, il Governatore Antonio Braia accompagnato dalla consorte Lucia, il PDG Donato Donnoli con la consorte Enrica, il Delegato Rotary per il Rotaract Massimo Cassanelli, gli Assistenti del Governatore e i Presidenti dei Rotary Club Padrini. Presente anche l’RRD Interact Vito Silvestris.

Rotaract Club Senise Sinnia: Un Nuovo Capitolo

Il momento clou della serata è stato il Passaggio del collare del Rotaract Club Senise Sinnia, che ha visto la Past President Mariagrazia Carlomagno cedere il testimone alla nuova Presidente Marika Manolio. La

Presidente entrante guiderà il Club con il supporto di un Direttivo così composto:

Past President e Digital: Mariagrazia Carlomagno

Vicepresidente: Luigi Pisano

Segretario: Pierfilippo Manolio

Prefetto: Salvatore Durante

Tesoriere: Vincenzo Petruzzelli

Consiglieri: Marianna Melfi e Giuseppe Durante

Durante l’evento, la Presidente del Rotary Club Senise Sinnia, Lucia Uccelli, ha omaggiato i Presidenti entranti, sottolineando la stretta collaborazione tra Rotary e Rotaract, un legame che rappresenta un pilastro per le attività dei Club.

La Presidente Manolio ha annunciato l’adesione del Rotaract Club Senise Sinnia ai service distrettuali, tra cui:

Nuove Generazioni

Rampo di Lego

Loto HPV

In Your Shoes

Un Anno di Impegno e Amicizia

L’entusiasmo dei soci è stato palpabile, un’energia che sarà la base per programmare attività e appuntamenti per l’anno sociale.

La Presidente Manolio, nelle sue conclusioni, ha richiamato il motto dell’Anno Rotariano 2025, “Uniti per fare del Bene”, che guiderà il programma del Club. Un progetto che si fonda sui valori del servizio, dell’amicizia e del senso di appartenenza, come una grande famiglia pronta a lasciare un segno positivo nella comunità.

L’evento si è concluso con un rinnovato spirito di unità e determinazione, con i Club della Zona Lucania pronti a lavorare insieme per un anno ricco di iniziative e impatto sociale.