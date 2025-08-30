CULTURA E EVENTI

La maschera del Carnevale storico di Aliano ad Expo 2025 ad Osaka

Redazione30/08/2025
La maschera del Carnevale storico di Aliano è stata protagonista ad Expo 2025 di  Osaka, il più importante evento internazionale organizzato in Giappone. E’ stata  una grande opportunità per la nostra città e per la nostra cultura”. E’ quanto dichiara  il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo. “La maschera del Carnevale storico di Aliano è un simbolo della nostra identità e della nostra tradizione, e siamo onorati di poterla condividere con il mondo intero”. Si tratta di un’opera d’arte unica e suggestiva, realizzata con materiali naturali e tecniche tradizionali. Essa rappresenta la storia e la cultura di Aliano, e viene indossata durante il Carnevale storico, che si svolge ogni anno nella cittadina in provincia di Matera. “Siamo fiduciosi che la nostra maschera possa diventare un’ambasciatrice perfetta della nostra città e della nostra regione. Il Comune di Aliano è impegnato a promuovere la cultura e la tradizione della città, e questa partecipazione ad Osaka, le l’Expo,  è un ulteriore passo in questa direzione”.

