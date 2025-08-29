Pm Gruppo Macchia, conferma anche per il libero Micca

POTENZA – Altra conferma in casa Pm Gruppo Macchia Potenza in vista della stagione 2025/26 che vedrà il sodalizio rossoblù ai nastri di partenza del campionato di Serie C femminile campana. Dopo la permanenza in rossoblù di capitan Livia Di Camillo è pronta a vestire ancora la maglia della Pm Volley anche il libero Antonella Micca. Giocatrice di grande esperienza e con un passato anche in Serie A2, Micca rappresenta un punto di riferimento per il gruppo ma soprattutto per le più giovani che possono rubare i segreti del mestiere.

“Sono felicissima di far parte ancora di questo gruppo – ha dichiarato Antonella Micca – ma soprattutto sono contenta ed entusiasta dopo l’ottimo percorso dello scorso anno che ci ha visto trionfare in quattro competizioni. Non vedo l’ora di ripartire e tornare in campo anche se c’è un po’ di incognita per il nuovo campionato, che con conosciamo, ma da parte mia e delle mie compagne c’è sicuramente la voglia di fare bene”. Elemento esperto e di sicuro affidamento per coach Marco Orlando che ha a disposizione una giocatrice top per la Serie C: “Nonostante l’esperienza e l’età – sorride Micca – ogni nuovo campionato è come se fosse il primo, sono ritornata in campo con tanto entusiasmo e non vedo l’ora di ricominciare”.