Medico di base aggredito nel suo studio, è grave

Un medico di base di Saponara, l’ex sindaco del paese del Messinese Aldo Panarello, è stato aggredito giovedì mattina nel suo studio privato da un uomo che lo ha colpito violentemente con dei pugni.

La vittima, ricostruisce la gazzettadelsud.it, è stato ricoverato al Policlinico di Messina dove sarà sottoposto un intervento maxillofacciale. Sul caso indagano i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore indossava un cappello con una visiera abbassata sugli occhi. Dopo l’aggressione è fuggito. I carabinieri hanno avviato subito le indagini e stanno visionando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per carcere di identificarlo.

Nello stesso studio medico, il primo agosto del 1995, fu ucciso a colpi di pistola il dottore Vittorio Meli, 62 anni, suocero di Panarello che all’epoca dei fatti era sindaco di Saponara.

Per l’omicidio i carabinieri fermarono un 41enne paziente del medico, che soffriva di turbe psichiche. L’uomo, che era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico, confessò il delitto e consegnò l’arma utilizzata.

Il fermato aveva più volte detto di essere convinto che le sue condizioni si erano aggravate per una cura ”sbagliata” che gli aveva prescritto il dottore Meli.

Il primo cittadino di Saponara, Giuseppe Merlino, parlando con il sito della Gazzetta del Sud, ha “condannato fermamente il vile gesto ai danni del dottore Aldo Panarello, stimato medico di base e sindaco per un decennio del Comune di Saponara”. “Esprimo solidarietà a nome dell’amministrazione comunale – ha aggiunto – nei confronti della famiglia e auguriamo che la giustizia faccia presto chiarezza sulla vicenda punendo l’autore”.

