Incendio in Salento vicino ad alcune case vacanze, decine di evacuati

Un vasto incendio di macchia mediterranea è in corso tra Torre Chianca e Torre Rinalda, marine di Lecce, all’altezza di Spiaggiabella, e ha aggredito l’area protetta del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio lambendo numerose abitazioni e strutture ricettive.

Decine di persone, tra turisti e residenti, sono state evacuate.

Sul posto stanno operando in tandem due Canadair decollati da Lamezia Terme con squadre dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile.

Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco si sono rapidamente propagate. Le stradine che attraversano le marine sono state chiuse al transito.

