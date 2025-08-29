Eros Ramazzotti, debutto da record per il nuovo singolo

Con Il mio giorno preferito Eros Ramazzotti firma un primato assoluto: è il primo artista del 2025 a raggiungere direttamente la prima posizione EarOne Airplay nella settimana di uscita.

A una settimana dalla pubblicazione, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, è il brano più trasmesso dalle radio italiane, immediatamente alla prima posizione della classifica Airplay EarOne.

Il mio giorno preferito (Mi Día Preferido) è uscito – a distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale Una storia importante World tour – lo scorso 22 agosto sulle piattaforme digitali e in radio in Italia e nel mondo per Columbia Records/Sony Music Italy su licenza Eventim Live International.

Scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA – in versione italiana e spagnola – Il mio giorno preferito è un brano pop dallo spirito contemporaneo che conferma ancora una volta la capacità di Eros di rinnovarsi.

Una storia importante World tour inizierà a febbraio 2026 e sarà anticipato dal doppio appuntamento del 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam per l’unico World Tour Gala Première.

Il tour, diviso in 4 leg, toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina decretando anche l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani.

ANSA