Passaggio di testimone alla direzione di Tg Norba: dopo 47 anni, Enzo Magistà saluta il suo pubblico

Un cambiamento storico segna la guida del Tg Norba. Dopo quasi cinque decenni, Enzo Magistà lascia la direzione del telegiornale di TeleNorba, l’emittente con sede a Conversano (Bari), che lui stesso aveva fondato e condotto per oltre 45 anni.

Nel suo ultimo editoriale, Magistà ha voluto rivolgere un commosso saluto ai telespettatori, esprimendo gratitudine e un pizzico di malinconia: “Abbiamo condiviso insieme almeno due generazioni di notizie. Arriva il momento del distacco, che porta tristezza ma è inevitabile.

Chiedo scusa per gli errori e per qualche volta in cui la mia voce è stata più forte del dovuto, ma se oggi la nostra terra ha una voce riconoscibile, è anche grazie a questo telegiornale”.

Il giornalista ha ripercorso i suoi inizi, quasi 50 anni fa, con l’editore Luca Montrone, descrivendo TeleNorba come una “rivoluzione che ha trasformato profondamente il Sud”. Ha quindi ringraziato tutti i tecnici, i redattori e il pubblico, invitando i telespettatori a non perdere il consueto appuntamento con i notiziari dell’emittente.

A partire da lunedì prossimo, la direzione passerà nelle mani di Mimmo Castellaneta, attuale capo dell’edizione di Bari del quotidiano La Repubblica.

“Non posso che augurare buon lavoro a chi prenderà il mio posto, con la speranza che questo sogno possa continuare a garantire libertà, pluralismo, opportunità e crescita”, ha concluso Magistà.

Un addio che segna la fine di un’era per TeleNorba, ma che al contempo apre la porta a una nuova fase per l’emittente pugliese.