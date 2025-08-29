Assessore Cupparo: con Basilaureati 6 meuro per i giovani

“I Giovani di Forza Italia, come tutti i giovani lucani, ci chiedono un impegno maggiore contro la fuga dei giovani dalla nostra regione.

Raccogliamo la loro sollecitazione come la loro proposta di un piano straordinario, che intendiamo discutere ed approfondire, dando continuità e nuovo slancio alle iniziative che abbiamo già intrapreso”.

A sostenerlo è l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo sottolineando che l’Avviso Pubblico “Basilaureati- bonus alle imprese per l’assunzione di disoccupati laureati”, con una dotazione di 6 milioni di euro, è “una prima misura concreta, che intendiamo monitorare e verificare dalla fase attuativa a quella conclusiva, per garantire lavoro di qualità e stabile ai nostri giovani laureati.

Sappiamo bene che in tanti dopo la laurea in Università del centro-nord decidono di restare nelle stesse città degli atenei.

Vogliamo offrire una prima opportunità di ritorno come a quanti si laureano all’Unibas attraverso l’incentivo occupazionale riconosciuto alle aziende per un importo massimo annuo di 20 mila euro per non più di due annualità, per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato”.

L’assessore Cupparo sottolinea che “le politiche per l’occupazione sono considerate dalla Giunta Bardi prioritarie come è riconosciuto dal Piano strategico regionale 2021/2030, innanzitutto per la tenuta demografica della regione.

La prospettiva di medio-lungo periodo definita dal Psr – aggiunge – è di creare nuovi posti di lavoro, in numero tale da portare il tasso specifico di occupazione regionale a livello di quello nazionale, attraverso l’incremento netto dei posti di lavoro”.

“Un’altra opportunità che intendiamo costruire con i giovani e per i giovani – aggiunge – è la promozione dell’istruzione scientifica orientando l’interesse degli studenti verso le discipline STEM già a partire dalla scuola primaria di primo grado, anche al fine di abbattere gli stereotipi di genere e concorrere ad aumentare la percentuale di laureate e laureati in materie scientifiche.

Gli Istituti Tecnici Superiori devono tornare ad essere fucina del saper fare italiano; le Università devono collegarsi in modo strutturale al mondo del lavoro.

Dobbiamo favorire in tutti i percorsi formativi, soprattutto scientifici incluso il sistema duale, l’apprendistato, la riforma dei tirocini extracurriculari, il trasferimento tecnologico e la realizzazione di prototipi e brevetti.

L’Avviso “Laboratori Stem”, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro risponde a questo obiettivo e i nuovi laboratori serviranno a colmare il divario digitale e a rafforzare le competenze dei nostri giovani, rendendoli più competitivi e protagonisti del futuro.”

“Sono questi alcuni dei temi che – conclude Cupparo – saranno al centro della Festa nazionale Azzurra Libertà, un evento organizzato da Forza Italia per i giovani, incentrato sul dibattito su sfide attuali e future. L’evento, che si svolgerà a San Benedetto del Tronto dal 12 al 14 settembre e che vedrà la partecipazione di una nutrita delegazione di giovani di Fi Basilicata sarà l’occasione per un confronto tra le giovani generazioni e la classe dirigente di Fi e che governa il Paese e le Regioni”.