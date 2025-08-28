CALCIO & SPORT

US Open: SuperTennis sfiora 4% di share con vittoria Sinner

Foto di redazione redazione28/08/2025
Giornata da record per SuperTennis: ieri il match tra Jannik Sinner e Kopriva, valido per il primo turno degli US Open, ha registrato un ascolto medio di oltre 531.000 spettatori e un picco di share pari al 3,87%, sfiorando quota 4%.

“Risultati eccellenti”, fa sapere la federazione anche per l’incontro di Lorenzo Musetti e per il match notturno Gomez-Draper, confermando l’altissimo interesse del pubblico italiano per lo Slam newyorkese.

ANSA

 

