Trovato il minorenne che non era rientrato in carcere a Potenza

È stato rintracciato e riaffidato all’istituto penale per i minorenni di Potenza il ragazzo di 17 anni che, dopo aver usufruito di un permesso di due giorni da trascorrere con la famiglia, non aveva fatto rientro nella struttura.

L’allarme era stato lanciato dal personale dell’istituto penale lucano al termine del periodo di permesso, quando il giovane non si è presentato per il rientro previsto. Immediatamente sono state attivate le ricerche, che hanno coinvolto la polizia penitenziaria, la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale.

Il minore è stato rintracciato nelle ultime ore e riportato presso la struttura penitenziaria del capoluogo lucano. Al momento sono in corso accertamenti per chiarire i motivi del mancato rientro nei tempi stabiliti.

Le autorità competenti valuteranno ora eventuali conseguenze sul percorso detentivo del giovane e possibili implicazioni sul suo regime di detenzione.