POTENZA – Non rientra in carcere dopo un permesso: 17enne irreperibile, scattano le ricerche

Un ragazzo di 17 anni, detenuto presso l’Istituto penale per i minorenni di Potenza, non ha fatto rientro in carcere al termine di un permesso premio di due giorni, concesso per la giornata di mercoledì 27 agosto. Alla scadenza del permesso, il personale dell’istituto ha immediatamente lanciato l’allarme.

Le ricerche del giovane sono attualmente in corso. Sul caso stanno operando congiuntamente la Polizia penitenziaria, la Polizia di Stato e i Carabinieri. Coinvolti nelle operazioni anche i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, impegnati nel monitoraggio del territorio alla ricerca di ogni possibile traccia Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli sulla vicenda