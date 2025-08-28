Parco della Grancia: giornata speciale il 30 agosto tra natura, arte, gusto e tradizione lucana

Sabato 30 agosto il Parco della Grancia di Brindisi Montagna, incastonato nel cuore delle Dolomiti Lucane, apre le sue porte con un programma esclusivo pensato per famiglie, appassionati di arte, cultura e sapori autentici della Basilicata.

I visitatori potranno vivere i suggestivi riti dell’agricoltura, che raccontano la vita contadina di un tempo e ne tramandano i gesti più autentici. Per i più piccoli sarà imperdibile l’incontro con gli animali della fattoria didattica, occasione unica per conoscere da vicino la natura e le sue meraviglie.

La giornata proseguirà con il Laboratorio del Miele e di Pittura, esperienze che uniscono creatività e scoperta: da un lato il mondo delle api e la dolcezza del loro lavoro, dall’altro la possibilità di esprimere emozioni e fantasia attraverso i colori.

Non mancheranno i Carnevali della Basilicata, che riempiranno il parco di tradizione e maschere popolari, i suggestivi suoni dell’arpa, capaci di fondersi con la natura circostante, e il teatro di Erminio Truncellito, che offrirà momenti di grande intensità culturale ed emotiva.

A rendere ancora più speciale l’esperienza, un percorso dedicato all’enogastronomia del territorio dove sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici. La Taverna di Posta e il Borgo dei Sapori accoglieranno i visitatori con piatti tradizionali preparati secondo le ricette della cucina lucana.

A seguire, la magia della falconeria porterà il pubblico a rivivere un’arte antica, mentre l’emozione della Storia Bandita, il grande cinespettacolo del brigantaggio lucano, con la regia di Gianpiero Francese, coinvolgerà tutti con figuranti, effetti scenici e musiche che riportano indietro nel tempo.

Il Parco della Grancia diventa così il luogo in cui natura, arte, storia e gusto si incontrano, regalando a tutti un’esperienza autentica e memorabile.

L’appuntamento è per il 30 agosto: un’occasione unica per celebrare insieme il meglio della Basilicata.

Per info e biglietti: www.parcograncia.com