Incendio a Firenze in un edificio con ristoranti e B&B, 11 in ospedale

Complesse operazioni di spegnimento per un ampio incendio che nella notte, intorno alle 5, ha coinvolto la cucina di un ristorante propagandosi al locale confinante con le fiamme che hanno raggiunto poi gli appartamenti al primo piano adibiti bed & breakfast, in un condominio di quattro piani nel centro di Firenze, in Borgo San Lorenzo.

Portate in ospedale per accertamenti, in codice giallo, 11 persone, tra cui tre bambini.

I vigili del fuoco intervenuti sono entrati nel condominio, che dal primo piano in su ospita appartamenti B&b, e hanno evacuato tutti i presenti dall’edificio.

Recuperate anche due persone che dal primo piano erano rimaste bloccate dai fumi e dalle fiamme e che si sono calate utilizzando delle lenzuola legate fino a raggiungere una corte interna.

Le operazioni, rese difficili dall’articolazione dell’edificio, sono ancora in corso, con il raffreddamento dei locali dei due ristoranti e con il supporto del personale Nbcr dei vigili del fuoco per la verifica dei travetti in legno che sostengono il solaio tra il piano terra e il primo piano.

Effettuata la verifica di tutte le canne fumarie dei due ristoranti che dal piano terreno giungono sulla copertura dell’edificio. I due ristoranti e le strutture ricettive sono state rese non fruibili.

