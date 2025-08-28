Colpi giovani nel calcio di Serie D e C: il Bisceglie punta su Di Pierro, Giugliano e Foggia si rafforzano con Russo e Byar

Il mercato estivo continua a regalare nuovi volti e scommesse giovani tra Serie D e Serie C. Tra i movimenti più recenti spicca l’operazione in entrata dell’AS Bisceglie Calcio 1913, che annuncia con soddisfazione l’ingaggio di Salvatore Di Pierro, centrocampista classe 2006 originario di Roccanova.

Di Pierro, cresciuto calcisticamente nell’AssoPotenza, si è messo in mostra nel settore giovanile del Potenza Calcio, con cui ha disputato un’ottima stagione nel campionato Primavera 2023/2024. Nell’annata successiva è approdato alla Santarcangiolese in Eccellenza lucana, dove ha confermato il suo talento e si è guadagnato anche la convocazione al Torneo delle Regioni, vestendo i colori della rappresentativa lucana. Il DS Danilo Dammacco e la dirigenza del Bisceglie hanno battuto una concorrenza agguerrita per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista, ringraziando LSL Progetto Calcio per il buon esito dell’operazione.

Salgono di livello invece Giugliano Calcio 1928 e Calcio Foggia 1920, protagoniste in Serie C.

Il Giugliano ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Sassuolo del portiere Alessandro Russo, classe 2001, pronto a rilanciarsi dopo l’esperienza in neroverde. Un rinforzo d’esperienza per la porta gialloblù.

Il Foggia, invece, punta su un profilo di prospettiva con l’arrivo a titolo temporaneo di Naïm Byar, centrocampista marocchino classe 2005, sotto contratto con il Bologna. Cresciuto nelle giovanili del proprio Paese, Byar ha collezionato 57 presenze e 11 gol con la Primavera del club emiliano. Considerato un talento visionario dagli osservatori, si trasferisce in Puglia fino al 30 giugno 2026 per trovare spazio e minuti in un contesto competitivo.

POTENZA – Il futuro di Salvatore Caturano continua a essere avvolto da un clima di incertezza, alimentato da indiscrezioni, mezze dichiarazioni e smentite che arrivano da più parti. Dalla piazza di Catania, in particolare, si susseguono voci insistenti su un possibile ritorno dell’attaccante napoletano, ma allo stato attuale nessuna comunicazione ufficiale è giunta né dal club né dal diretto interessato.

Ed è proprio questo silenzio a far rumore. Dopo stagioni in cui Caturano è stato indicato come capitano, uomo simbolo e leader dentro e fuori dal campo, sarebbe auspicabile un gesto di chiarezza e rispetto nei confronti della tifoseria del Potenza Calcio.

Se davvero il numero 9 rossoblù ha maturato la volontà di cambiare aria, è giunto il momento di dirlo apertamente. Nessuno mette in discussione quanto abbia dato alla causa lucana, ma la chiarezza è un dovere verso una città che ha creduto in lui, sostenendolo nei momenti più difficili e celebrandolo in quelli migliori.

La piazza merita trasparenza. I tifosi hanno il diritto di sapere se possono ancora contare sul loro capitano o se, invece, è tempo di voltare pagina. Il futuro passa dalle parole di Caturano: ora più che mai, servono sincerità e responsabilità.

L’AZ Picerno ha reso noto nei giorni scorsi di aver ceduto a titolo temporaneo l’attaccante Vincenzo Flocco, classe 2007, all’ASD Melfi Calcio.Il giovane calciatore, considerato un prospetto di sicuro interesse per il futuro rossoblù, avrà così l’opportunità di maturare ulteriore esperienza e minutaggio in un contesto competitivo, utile a far crescere il proprio bagaglio tecnico e personale. La Società conferma la propria fiducia nelle qualità di Vincenzo, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni in gialloverde, nell’attesa di rivederlo protagonista con la maglia dell’AZ Picerno.