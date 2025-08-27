Spara in una chiesa cattolica a Minneapolis, uccide due bimbi di 8 e 10 anni e ne ferisce altri 14

Spara in chiesa e uccide e ferisce i bambini che erano a messa.

È accaduto negli Stati Uniti nella chiesa cattolica dell’Annunciazione, a Minneapolis, in Minnesota

La persona che ha aperto il fuoco si sarebbe suicidata. Le vittime sono due bambini di otto e dieci anni, mentre altri 14 sono rimasti feriti assieme a tre adulti.

Il killer, che si sarebbe suicidato, era un ventenne senza precedenti penali. Lo ha detto la polizia precisando di non sapere se si tratti di un ex studente o un ex impiegato della scuola.

Era vestito di nero e aveva tre armi: un fucile e due pistole e ha iniziato a sparare attraverso le finestre della chiesa colpendo bambini che assistevano alla messa. Sul posto è giunto su un’auto che ha lasciato nel parcheggio.

“Sono stato informato sulla tragica sparatoria di Minneapolis. L’Fbi è intervenuto rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!” ha dichiarato il presidente Donald Trump dopo aver appreso i fatti.

