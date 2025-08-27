Rapina a Marconia di Pisticci: indagini in corso coordinano dalla Procura di Matera

Sono in corso le indagini della Polizia, coordinate dalla Procura di Matera, per individuare l’autore di una rapina verificatasi ieri sera intorno alle 23 a Marconia di Pisticci. Secondo i primi accertamenti, un uomo sarebbe entrato in un centro scommesse della popolosa frazione brandendo una pistola e, dopo aver intimato l’alt ai presenti, si è fatto consegnare il denaro contenuto in cassa, presumibilmente alcune migliaia di euro.

Dopo aver raccolto il denaro, il rapinatore si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Al momento non sembrano esserci conferme ufficiali su eventuali complici o sull’eventuale presenza di testimoni. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sull’esercizio e nelle aree vicine, nonché le testimonianze di dipendenti e presenti al momento dell’evento, per ricostruire la dinamica dell’azione e identificare l’autore.

La dinamica dell’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della frazione e delle zone limitrofe, mentre le forze dell’ordine invitano chiunque sia in possesso di informazioni utili a contattare le autorità. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota al momento sull’eventuale coinvolgimento di complici o sull’eventuale utilizzo di dispositivi tecnici per eludere i sistemi di sicurezza.

Si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.