PIERRO E TADDEI (FORZA ITALIA GIOVANI): IMPEGNO E CONFRONTO PER CONTRASTARE LA FUGA DEI GIOVANI DALLA BASILICATA
È nell’interesse di tutti, giovani e non, prendere a cuore questa situazione emergenziale, con coscienza e propositività.
Da decenni, ormai, la nostra regione assiste sempre più all’infelice fuga di ragazze e ragazzi verso luoghi, in particolar modo il nord della penisola, ritenuti più “sicuri” per avviare una carriera lavorativa o universitaria, prendendo la difficile decisione di abbandonare le proprie radici, i propri affetti, la propria casa.
Si tratta di uno scenario “apocalittico”, soprattutto se inquadrato nel lungo termine: se la tendenza non dovesse fermarsi, la nostra regione sarebbe destinata a scomparire.
Le misure che la Regione Basilicata, a guida centrodestra, sta attuando sono molteplici e positive, tuttavia, questo non basta, non è sufficiente. Bisogna fare di più: è necessario provvedere alla stesura di un “documento programmatico” con un “piano straordinario” che, pur non potendo arginare il problema nell’immediato, potrà dare i suoi frutti nel medio e nel lungo periodo.
A tal riguardo, Forza Italia Giovani Basilicata vuole farsi carico di queste importanti tematiche, perché occorre una presa di coscienza ulteriore, sia a livello nazionale che regionale. I prossimi 12-13-14 settembre a San Benedetto del Tronto si terrà Azzurra Libertà, l’evento più importante di Forza Italia Giovani, dove si dibatterà e ci si confronterà anche su questa problematica, riflettendo sulle proposte e sulle soluzioni da mettere in campo, e il movimento giovanile della Basilicata sarà in prima linea, mobilitandosi per costruire un futuro che veda i giovani al centro, del Paese e della regione.
A livello regionale, abbiamo bisogno di confrontarci con le associazioni (giovanili e non) di categoria, per capire meglio i problemi che attanagliano i diversi ambiti produttivi e lavorativi e proporre soluzioni da portare sul tavolo dell’amministrazione regionale. Serve impegno e confronto per contrastare la fuga dei giovani dalla Basilicata, e non si può più aspettare: se si vuole andare in controtendenza bisogna agire, adesso.
Pertanto, nelle prossime settimane avvieremo eventi, incontri e momenti di dibattito e confronto con la società civile e le associazioni che prevederanno una prima fase di ascolto per recepire nuove idee ed una seconda fase in cui illustreremo misure e proposte ad hoc per il nostro territorio e per i giovani che lo abitano.
Noi siamo e saremo sempre in prima linea per tutelare gli interessi delle ragazze e dei ragazzi della Basilicata.
Così, in una nota, il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata, Simone Pierro, ed il Componente della Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani, Responsabile Rapporti Esterni, Roberta Taddei.