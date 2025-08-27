Pessolano (ex Segretario Azione Basilicata) Calenda dovrebbe pensare più alle proprie scelte

Mi chiedo se ormai è diventata solo una moda fare politica sui social, mi riferisco all’ultimo post di Calenda che si riferisce alla Campania come un feudalesimo.

Al netto che si riferisce a De Luca che ha fatto si Salerno, Napoli e la Campania luoghi di cui oggi si può andare fieri per lo sforzo e risultati.

Sorge la domanda su come sia possibile criticare gli altri senza considerare le proprie responsabilità. Calenda commenta le azioni che egli stesso ha compiuto in Basilicata, affidando la gestione a Pittella Duca di Lauria, attivo nella politica regionale da oltre 50 anni.

Pittella adotta strategie che prevedono il coinvolgimento di familiari, amici e conoscenti in ruoli di rilievo, per tornaconto solo elettorali, una valutazione del loro operato può essere fatta osservando i risultati, considerando che dopo decenni la regione continua a incontrare difficoltà nel proprio sviluppo.

Pertanto, si invita il signor Calenda e i suoi sostenitori ad assumersi la piena responsabilità politica. Invece di generalizzare sulla presunta inadeguatezza dei partiti o delle persone, sarebbe opportuno che presentassero una propria lista e un candidato nelle regioni chiamate al voto, così da poter valutare concretamente il loro effettivo valore politico.

È importante smettere di cercare scuse e riconoscere che la politica richiede buonsenso, non arroganza o prepotenza.

Donato Pessolano