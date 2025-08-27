Domani ultimo appuntamento del “Maratea Jazz” con Michael Rosen

Si chiude domani, giovedì 28 agosto, l’edizione 2025 della rassegna “Maratea Jazz”, patrocinata dalla locale amministrazione comunale e dalla Regione Basilicata L’appuntamento con l’ultimo evento ad ingresso libero e gratuito, sulla spiaggia di Acquafredda è con Michael Rosen, musicista che si esibisce in prestigiosi jazz festival, incide praticamente per tutti i principali artisti italiani, da Enrico Rava e Fabrizio Bosso, a Roberto Gatto, Stefano Bollani, per citare solo alcuni nomi dell’ambito jazz.

Attivo anche nella scena jazz europea, Michael si esibisce con numerosi musicisti americani di calibro internazionale, tra quali Sarah Jane Morris, Peter Bernstein, Mike Stern.

“Siamo soddisfatti della riuscita di questa edizione – spiegano gli organizzatori della rassegna – soprattutto per l’elevata qualità degli eventi musicali proposti e per l’importante risposta di pubblico avuta”.