CRONACA
‘Sentire attraverso’, il documentario sull’autismo all’Aquila
L'opera sbarca oggi su Prime Video, sensibilizzazione e denuncia
‘Sentire attraverso’, un documentario che racconta le esperienze di persone nello spettro autistico e delle loro famiglie nella città dell’Aquila e nel suo territorio.
Da oggi l’opera è disponibile su Amazon Prime Video.
Prodotto da Blackorange in collaborazione con l’associazione Autismo Abruzzo Onlus, il film ha come protagonista l’artista Valentina Gulizia, che, attraverso l’incontro con Vladic, giovane autistico ad alto funzionamento, intraprende un cammino di comprensione e confronto.