Senise, pomeriggio di maltempo: forte acquazzone e vento fanno cadere un palo della pubblica illuminazione

SENISE – Un pomeriggio segnato da pioggia intensa, vento forte e grandine ha colpito oggi la cittadina di Senise, generando attimi di paura tra la popolazione.

Nonostante il violento acquazzone, non si registrano grosse criticità. L’unico episodio rilevante riguarda la caduta di un palo della pubblica illuminazione, avvenuta proprio di fronte alla piazzetta San Francesco. La polizia locale è intervenuta immediatamente per mettere in sicurezza l’area e garantire l’incolumità dei cittadini.

Parallelamente, anche gli addetti alle luminarie sono entrati in azione per verificare lo stato delle installazioni decorative, colpite dalle raffiche di vento e dalla pioggia battente.

Il maltempo, seppur di breve durata, ha destato forte preoccupazione a causa della violenza con cui si è abbattuto sul centro abitato, accompagnato da chicchi di grandine che hanno reso ancora più difficile la situazione.

Fortunatamente non si segnalano danni a persone, ma resta la paura per un fenomeno atmosferico tanto improvviso quanto intenso.