Prof si rifiuta di dare una sigaretta, accoltellato in strada

Un episodio di efferata violenza, immotivato, ha scosso stamane Bassano del Grappa (Vicenza).

Verso le 7,30 del mattino, quando ancora c’erano pochissime persone per strada, un docente di liceo è stato aggredito alle spalle e accoltellato da un ragazzo al quale – secondo una prima ricostruzione – aveva negato poco prima una sigaretta.

Un’azione feroce: la lama del coltello gli si è conficcata nella spina dorsale fermandosi a pochi millimetri dall’aorta e dal midollo spinale.

L’aggressore si è subito dileguato, mentre alcuni passanti hanno dato l’allarme, facendo accorrere i soccorsi del 118.

L’agguato è avvenuto lungo viale XI Febbraio, una delle strade più trafficate del centro di Bassano del Grappa.

Sarebbe stato il ferito a dare questa prima versione dei fatti, ovvero una reazione spropositata dello sconosciuto al rifiuto di una sigaretta.

Nelle indagini sono impegnati i Carabinieri della compagnia di Bassano e quelli del Nucleo operativo di Vicenza.

Per il momento gli investigatori non hanno fornito particolari. Stanno lavorando intensamente da stamane, spiega un ufficiale, non tralasciando alcuna pista.

E’ probabile che siano stati sentiti alcuni testimoni, mentre si passano al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. La persona ricercata, confermano, è una soltanto.

L’uomo vittima dell’aggressione è un docente 62enne del liceo ‘Brocchi’, il più prestigioso della città del Grappa. Il ferito non si troverebbe in pericolo di vita.

Ricoverato all’ospedale ‘San Bassiano’, nel tardo pomeriggio è stato portato in sala operatoria per un delicato intervento.

La lesione era grave, soprattutto perché vicina a organi vitali, come l’aorta, e il midollo spinale. La prognosi è riservata, ma, secondo i sanitari, le condizioni del paziente non sarebbero tali da esporlo al pericolo di vita.

