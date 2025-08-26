Incidente stradale sulla SP 95 Tito-Brienza: nove feriti, alcuni gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale 95 Tito-Brienza, in corrispondenza dell’uscita della galleria, al km 15,800, nel territorio di Brienza.

Lo scontro frontale ha coinvolto un’automobile e un furgone, che ha preso fuoco a seguito dell’impatto. Il bilancio provvisorio è di nove feriti, di cui alcuni versano in condizioni critiche.

Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’arrivo dell’eliambulanza 118 dell’ospedale San Carlo di Potenza e delle squadre di emergenza.

Sul posto è intervenuto anche il personale Anas per gestire la situazione e lavorare al ripristino della circolazione stradale nel minor tempo possibile.

Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, con segnalazioni presenti in loco per guidare gli automobilisti.